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Dünya ABD’de okulda ırkçılık
Dünya

ABD’de okulda ırkçılık

Sözde insan hakları savunucusu Amerika’da ırkçılık ve ayrımcılık hız kesmiyor. Siyahilere ikinci sınıf insan muamelesinin yapıldığı ve polislerin keyfi olarak siyahileri katlettiği ülkede, bu defa ırkçılık bir eğitim yuvasında yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:59:00 -
ABD’de okulda ırkçılık

 Levent Sonat 

New York eyaletinde, bir Katolik okulu müdürünün, öğretmeni tarafından odasına gönderilen siyahi bir öğrenciden diz çöküp, “Afrika yöntemi” ile özür dilemesini istediği ortaya çıktı. CNN’de yer alan habere göre, New York’a bağlı Hempstead isimli kasabada bulunan St. Martin de Porres isimli Katolik okulunda müdürün, 11 yaşındaki siyahi bir öğrenciye karşı ırkçı davranışları ortaya çıktı.

Anne Trisha Paul, 11 yaşındaki oğlunun bir gün eve mutsuz geldiğini ve yaşadıklarını anlattığını söyledi. 11 yaşındaki çocuk, bir ödevi nedeniyle müdürün odasına gönderildiğini, müdürün odada kendisinden “Afrika yöntemiyle” diz çöküp özür dilemesini istediğini anlattı. Olayı öğrenen anne Paul, basına konuşup, okul müdüründen şikayetçi oldu. Okul da müdürü görevden aldı.


Yeni Akit Gazetesi
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