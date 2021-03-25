ABD’de okulda ırkçılık

Levent Sonat

New York eyaletinde, bir Katolik okulu müdürünün, öğretmeni tarafından odasına gönderilen siyahi bir öğrenciden diz çöküp, “Afrika yöntemi” ile özür dilemesini istediği ortaya çıktı. CNN’de yer alan habere göre, New York’a bağlı Hempstead isimli kasabada bulunan St. Martin de Porres isimli Katolik okulunda müdürün, 11 yaşındaki siyahi bir öğrenciye karşı ırkçı davranışları ortaya çıktı.

Anne Trisha Paul, 11 yaşındaki oğlunun bir gün eve mutsuz geldiğini ve yaşadıklarını anlattığını söyledi. 11 yaşındaki çocuk, bir ödevi nedeniyle müdürün odasına gönderildiğini, müdürün odada kendisinden “Afrika yöntemiyle” diz çöküp özür dilemesini istediğini anlattı. Olayı öğrenen anne Paul, basına konuşup, okul müdüründen şikayetçi oldu. Okul da müdürü görevden aldı.