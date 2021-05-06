ABD'de Müslüman gardiyana İslamofobik saldırı

ABD’nin Connecticut eyaletindeki hapishanede görevli Müslüman bir gardiyana yönelik hazırlanan ırkçı ve İslamofobik sahte rapor sebebiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cheshire Hapishanesinde görevli Shem Brijbilas'ın yaptığı şikayette, diğer gardiyanlar tarafından kendisi hakkında, içinde ırkçı ve İslamofobik ifadeler olan, beyaz ırkçılığın övüldüğü sahte bir rapor yazıldığı kaydedildi.

Brijbilas, kendisini hedef alan benzeri bir raporun 2017’de de ilan panosuna asıldığını belirterek, "Hissettiğim utanç tarif edilemez ve bu kadar nefret dolu bir çalışma ortamında kendimi güvende hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Connecticut hapishane yönetiminin, şikayet hakkında "nefret suçu" kapsamında inceleme başlattığı belirtildi.

Ocak ayında aynı ıslahevinde görevli gardiyan Anthony Marlak, sosyal medyada paylaştığı İslamofobik fotoğraf sebebiyle açığa alınmıştı.