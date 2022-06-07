ABD'de maymun çiçeği virüsü yüzünden yeni uyarı! CDC'den maske tavsiyesi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü aktararak, Avrupa'da 911'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka ile virüsün çoğunlukla Avrupa ülkelerinde görülmekte olduğunu belirtti.

ABD'de de görülen virüs sonrası ülkenin salgın konusundaki en yetkili kurumu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) dikkat çeken bir adım geldi.

CDC'DEN MASKE TAVSİYESİ

CDC Maymun çiçeği virüsü için yaptığı uyarıyı güncelledi ve uyarıyı 2'nci seviyeye yükseltme kararı aldı. Seyahat eden kişilerin maske takıp takmaması konusu ülkede tartışma konusu olmuş durumdaydı.

CDC kararını maskeden yana kullandı. New York Post'ta yer alan habere göre, CDC seyahat edecek kişilere maske takma tavsiyesinde bulundu.

Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?

Hastalığa, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) neden olur. Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.