  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık ABD'de maymun çiçeği virüsü yüzünden yeni uyarı! CDC'den maske tavsiyesi!
Sağlık

ABD'de maymun çiçeği virüsü yüzünden yeni uyarı! CDC'den maske tavsiyesi!

Koronavirüs salgınının ardından dünyanın yeni endişe durağı 'maymun çiçeği virüsü' oldu. DSÖ vakalar ile ilgili son durumu paylaşırken, salgın konusunda ABD'nin en yetkili kurumu CDC'den kritik bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 10:20:00 - 2022-06-07 10:25:32
ABD'de maymun çiçeği virüsü yüzünden yeni uyarı! CDC'den maske tavsiyesi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü aktararak, Avrupa'da 911'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka ile virüsün çoğunlukla Avrupa ülkelerinde görülmekte olduğunu belirtti.

ABD'de de görülen virüs sonrası ülkenin salgın konusundaki en yetkili kurumu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) dikkat çeken bir adım geldi.

 CDC'DEN MASKE TAVSİYESİ

CDC Maymun çiçeği virüsü için yaptığı uyarıyı güncelledi ve uyarıyı 2'nci seviyeye yükseltme kararı aldı. Seyahat eden kişilerin maske takıp takmaması konusu ülkede tartışma konusu olmuş durumdaydı.

CDC kararını maskeden yana kullandı. New York Post'ta yer alan habere göre, CDC seyahat edecek kişilere maske takma tavsiyesinde bulundu.

Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?

Hastalığa, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) neden olur. Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

Bennett, koalisyonu çöküşten kurtarma çağrısı yaptı
Bennett, koalisyonu çöküşten kurtarma çağrısı yaptı

Dünya

Bennett, koalisyonu çöküşten kurtarma çağrısı yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay