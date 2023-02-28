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Ekonomi ABD'de mal ticareti açığı arttı
Ekonomi

ABD'de mal ticareti açığı arttı

ABD'de mal ticareti açığı, ocakta aylık bazda yüzde 2 artarak 91,5 milyar dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 17:52:00 -
ABD'de mal ticareti açığı arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artarak 91,5 milyar dolara yükseldi.

Mal ticaret açığı, geçen yıl aralık ayında 89,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 4,2 artışla 173,8 milyar dolara, mal ithalatı da yüzde 3,4 yükselişle 265,3 milyar dolara çıktı.

Ayrıca, toptan eşya stokları, ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ile Temmuz 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, perakende stokları yüzde 0,3 arttı.
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