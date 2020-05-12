ABD'de mahkumlar tahliye olmak için aynı bardaktan su içerek birbirine koronavirüs bulaştırdı

Hastalığın yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında cezaevlerinden erken tahliye kararlarının verilmesi üzerine bir hapishanedeki mahkumlar virüsü birbirlerine bulaştırmak için ellerinden geleni yaptı.

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Şerif Alex Villanueva mahkumların virüsü bilerek yaydığını belirterek, "Onları tahliye etmek zorunda kalmamız için böyle bir şey yaptıkları ortada. Normalde her mahkumun kimseyle paylaşmadığı özel bir bardağı olur. Bu görüntülerden sonra 21 kişinin Covid-19 pozitif çıktı. Hastalığın kimden yayıldığını ve olayın detaylarını araştırıyoruz” dedi.

Pitches Hapishanesi’nin yayınladığı güvenlik kamera kaydında çok sayıda mahkumun aynı bardaktan su içtiği, bazı maskeleri kokladıkları görülüyor.

Ayrıca, ateş ölçümü öncesinde sıcak su içerek ağız bölgesindeki ölçümü yanıltmaya çalıştıkları belirtildi. Mahkumların sosyal mesafeye de uymadıkları o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, ABD medyasında da geniş yer buldu.

Los Angeles’ta salgının başladığı günden bu yana 357 mahkumda Covid-19 tespit edildiği belirtiliyor.

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ve 1.3 milyon kişiye bulaşıp 80 binden fazla insanın da hayatını kaybettiği ABD’de salgının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.