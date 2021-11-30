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Dünya ABD'de lisede silahlı saldırı!
Dünya

ABD'de lisede silahlı saldırı!

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, en az 4 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 23:58:00 -
ABD'de lisede silahlı saldırı!

Oxford şehrinin kuzey bölgesindeki Oxford Lisesi'nde bir saldırganın silahıyla en az 4 kişiyi yaraladıktan sonra güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

Oakland İlçe Şerif Ofisi tarafından, Oxford Lisesi'ne bir SWAT timi ile havadan helikopterle müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.

Şerif Yardımcısı Mike McCabe, "Saldırıyla ilgili elimizde tabancasıyla birlikte bir şüpheli tetikçi var ve henüz onaylanmış bir ölüm yok." dedi.

Saldırının yaşandığı okul tahliye edilirken, yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da hiçbir okulda benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetti.

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