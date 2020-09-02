  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 188 bin 961'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 188 bin 961'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:00:21 -
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 188 bin 961'e yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1136 artarak 188 bin 961'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 bin 241 artışla 6 milyon 259 bin 992'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1136 artarak 188 bin 961'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 497 bini, yapılan test sayısı ise 83 milyon 372 bini geçti.

- ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 952 bin 790 vakayla Brezilya, 3 milyon 794 bin 314 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 716 bin 739 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 647 bin 688 vakayla Teksas ve 631 bin 40 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 39 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
1 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

1 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 417 oldu. 1572 kişiye daha koronavirüs ta..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet "Rafale" tipi savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası "Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakl..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı