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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-12 18:22:54 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini geçti

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 242 bin 99 artışla 16 milyon 297 bin 526'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 512 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 217 milyon 196 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 525 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 425 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 106 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 421 ile ilk sırada yer alan New York, 794 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 832 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 836 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.



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