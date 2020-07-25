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ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:02:16 -
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530'a yükseldi.
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