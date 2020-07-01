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ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1315 artarak 130 bin 134'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:03:49 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1315 artarak 130 bin 134'e yükseldi.
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