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Aktüel ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu
Aktüel

ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:09:19 -
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

NEW YORK (AA) - ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerine araştırmalar yapan ilaç firması Eli Lilly’nin klinik testlerini "potansiyel güvenli endişesi" nedeniyle durdurduğu belirtildi.

Şirketin Sözcüsü Molly McCully tarafından yapılan açıklamada, Veri Güvenliği İzleme Kurulunun (DSMB) isteği üzerine, antikor çalışmalarını içeren devlet destekli klinik testlerin durdurulduğu teyit edildi.

McCully, “Lilly, bağımsız DSMB'nin bu çalışmaya katılan hastaların güvenliğini dikkatli bir şekilde sağlama kararını destekliyor." ifadesine yer verdi.

Söz konusu güvenlik endişesine yol açan yan etki veya sebepler konusunda ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Eli Lilly, Kovid-19 virüsüne tepki olarak insan vücudunun ürettiği bağışıklık moleküllerin kitlesel olarak üretilen taklitleri olan monoklonal antikorlar üzerine araştırma yapan ve klinik deneysel tedaviler uygulayan ABD'deki birkaç şirketten biriydi.

- Johnson and Johnson da Kovid-19 aşı denemesini durdurdu

Diğer bir Amerikan şirketi olan kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) firması da bugün, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı denemesine ara verdiğini duyurmuştu.

J&J'den 25 Eylül'de yapılan açıklamada, üretilen Kovid-19 aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiği belirtilmiş, 3. faz olarak bilinen son aşamanın yıl sonuna veya 2021 başına kadar sonuçlanmasının beklendiği kaydedilmişti.

Amerikan ilaç üreticisi J&J, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 5 Ağustos'ta ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

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