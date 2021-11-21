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Dünya ABD'de koronavirüs can kaybı sayısı 771 bini geçti
Dünya

ABD'de koronavirüs can kaybı sayısı 771 bini geçti

Koronavirüs vaka sayısının 47 milyon 702 bin 336'ya yükseldiği ABD'de salgından ölenlerin sayısı 771 bin 15'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 17:37:00 -
ABD'de koronavirüs can kaybı sayısı 771 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 771 bin 15'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 40 bin 413 artışla 47 milyon 702 bin 336'ya çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 771 bin 15'e ulaştı.

California ilk sırada yer aldı

California 5 milyon 36 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 306 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 720 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 351 bini, Florida'da ise 61 bini geçti.

Nüfusun yüzde 69'una iki doz aşı uygulandı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 80'den fazlasına en az bir doz, yüzde 69'una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 17'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 229 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 33 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.

 

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