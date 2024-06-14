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Dünya ABD'de korkunç olay! Timsahın midesini açtılar
Dünya

ABD'de korkunç olay! Timsahın midesini açtılar

Yeniakit Publisher
2024-06-14 22:24:00 -
ABD'de korkunç olay! Timsahın midesini açtılar

ABD evsiz olduğu bilinen 41 yaşındaki Peckham, timsah saldırısında yaşamını yitirdi. Yetkililer timsahın karnını açınca korkunç görüntüyle karşılaştılar.

ABD'nin Florida eyaletinde timsah, evsiz kadına saldırdı. Kadını yiyen timsahın midesi açıldı.

Saldırıya uğrayanın kimliği, 41 yaşındaki Sabrina Peckham olarak açıklandı. Dehşet verici olaydan sonraki anların fotoğrafları yayınlandı.

Yaban hayatını koruma yetkililerinin, timsahın etrafında durduğu görülüyor. Sürüngenin karnının gözle görülür şekilde şişkin olması dikkatlerden kaçmadı.

Vücut parçaları timsahın içinde bulundu
Vurulan timsahın midesi kesilerek açıldı. Kadının vücut parçaları bulundu. ABD basınında yer alan haberlere göre timsah, kadını tamamen yuttu.

"Ağzında ceset olduğunu fark ettim"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırı sonrasında yoldan geçen biri, yetkilileri uyardı. "Ağzında ceset olduğunu fark ettim. Bunu gördüğümde hemen itfaiyeye koştum." dedi.

Kanala yakın bir çadırda hayatını sürdürüyordu

Timsahın Peckham'a neden saldırdığı halen belirsiz. Peckham, kanala yakın bir çadırda yaşıyordu.

Ancak Peckham'ın, sürüngen tarafından saldırıya uğramadan önce suda olduğuna dair bir kanıt yok. Timsahın da onun kampında olduğuna ilişkin delillere ulaşılamadı.

"Kimse böyle ölmeyi hak etmiyor"

Söz konusu kanalın, timsahlar tarafından iki göl arasında hareket etmek için kullanıldığı biliniyor.

Peckham'ın kızı, annesinin ölümü üzerine "Onunla daha uzun yıllar geçirmeyi umuyorduk. Kimse böyle ölmeyi hak etmiyor." dedi.

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