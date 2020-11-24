  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:21:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 562 artarak 12 milyon 783 bin 723 oldu. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 553 bini geçerken, toplam test sayısı 182 milyonu aştı. Ülkede en çok vaka 1 milyon 191 bin 608 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 133 binden fazla vakayla California ve 944 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 276 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 640 bini geçti. Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 193 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 88 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar
Siyaset

Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar

Areda Survey Araştırma Şirketi, İYİ Parti'deki krize ilişkin çarpıcı bir araştırma yaptı. Araştırmadan partiyi karıştıracak sonuçlar çıktı...
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
İletişim Başkanlığı'ndan Bülent Arınç açıklaması: Cumhurbaşkanımız...
Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan Bülent Arınç açıklaması: Cumhurbaşkanımız...

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Bülent Arınç'ın istifasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay