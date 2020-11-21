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Dünya ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı 260 bini aştı
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı 260 bini aştı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1970 artarak 260 bin 401'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:27:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı 260 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyon 285 bin 294'e ulaştı. Son 24 saatte 206 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1970 artarak 260 bin 401'e çıktı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 319 bini geçerken, toplam test sayısı da 177 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 161 bin ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 94 binden fazla vakayla California ve 923 binden fazla vakayla Florida izliyor. New York ise 34 bin 136 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor, eyaletteki vaka sayısı 623 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 60 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyonu aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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