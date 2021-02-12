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Dünya ABD'de köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı
Dünya

ABD'de köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe ölen sahibinden 5 milyon dolar miras kaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 20:19:00 -
ABD'de köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

2020'nin son günlerinde ölen iş adamı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktığı öğrenildi.

Doris, vasiyetinde, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.

Lulu'nun bakıcısı ise bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini fakat bunu denemek istediğini söyledi.

İş adamının bekar olduğu bildirildi.

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