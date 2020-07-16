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Ekonomi

ABD'de konut piyasası endeksi temmuzda yükselişini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-16 17:57:24 -
ABD'de konut piyasası endeksi temmuzda yükselişini sürdürdü

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut piyasası endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 14 puan artarak 72 değerine çıktı.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), temmuz ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi temmuzda önceki aya kıyasla 14 puanlık artışla 72 değerine yükseldi.

Mayıs ayında yakaladığı yükselişi koruyan endekse ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 60 değerini alması yönündeydi.

Konut piyasası endeksi, haziranda ise bir önceki aya göre 21 puan artarak 58 değerine çıkmış ve tüm zamanların en büyük aylık yükselişini kaydetmişti.

Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.

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