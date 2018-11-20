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ABD'de konut başlangıçları yükseldi

Ülkede konut başlangıçları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 1 milyon 228 bin oldu

20 Kasım 2018 Salı 17:33
ABD'de konut başlangıçları yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de yılın başından bu yana inişli çıkışlı seyreden konut başlangıçları, ekimde aylık yüzde 1,5 artışla 1 milyon 228 bine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 1 milyon 228 bin oldu. Yılın başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik izleyen verinin 1 milyon 225 bine yükselmesi bekleniyordu.

Raporda, ekim ayı inşaat izinlerinin yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 263 bine gerilediği de bildirildi. Gelecek dönemdeki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerine yönelik beklenti 1 milyon 260 bin seviyesindeydi.

Bu arada, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 201 binden 1 milyon 210 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 241 binden 1 milyon 270 bine düzeltildi.

Analistler, ABD konut sektörünün yükselen faiz hadlerinin talebi, artan girdi ve emek maliyetinin ise arzı sınırlaması nedeniyle zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:33
  1. ABD konut başlangıçları

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