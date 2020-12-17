  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de konut başlangıçları kasımda beklentileri geride bıraktı
Ekonomi

ABD'de konut başlangıçları kasımda beklentileri geride bıraktı

Ülkede, şubattan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan konut başlangıçlarının 1 milyon 530 bin olması öngörülüyordu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:15:48 -
ABD'de konut başlangıçları kasımda beklentileri geride bıraktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 1 milyon 547 bine çıkarken, inşaat izinleri yüzde 6,2 artışla 1 milyon 639 bine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artarak 1 milyon 547 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve şubattan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan konut başlangıçlarının 1 milyon 530 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ekimde 1 milyon 528 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, kasımda yıllık bazda da yüzde 12,8'lik artış kaydetti.

İnşaat izinleri ise kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,2 artarak 1 milyon 639 bine çıktı.

Bu dönemde eylül 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 550 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İnşaat izinleri ekimde 1 milyon 544 bin seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu izinler, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,5 artış gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu
Siyaset

Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisine Cuma günü geçeceği iddia edildi.
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!
Dünya

Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilme zorunda kalan Ermenistan için yeni felaketler kapıda. Başbak..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay