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Dünya ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Vuruldular
Dünya

ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Vuruldular

ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 01:11:00 -
ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Vuruldular

ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda birden çok kişi vuruldu.

Orange Country Polis Departmanı, Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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