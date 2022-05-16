ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Vuruldular
ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.
ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda birden çok kişi vuruldu.
Orange Country Polis Departmanı, Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.