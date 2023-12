ABD'de katil İsrail'i eleştirdi! Çılgına döndüler: 'Noel Baba' 'Ho ho ho' diyemeden görevden alındı

ABD'de her yıl "Noel Baba" rolünü oynayan Ken Dorph, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yürek burkucu bulduğu ve barış istediği için görevinden alındı.

ABD’nin New York eyaleti Long Island bölgesinde, her yıl gönüllü olarak "Noel Baba" kılığına giren bir kişinin, İsrail karşıtı görüşleri nedeniyle bu seneki rolü elinden alındı.

AA'nın New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, Sag Harbor kasabasında yaşayan Ken Dorph, Noel Baba'ya benzerliği dolayısıyla her yıl kasabadaki Noel etkinliklerinde, kendisinden gönüllü olarak bu rolü oynaması isteniyordu.

70 Yaşındaki Dorph’un, Noel Baba rolü, bu sene bir toplantıda, İsrail-Filistin konusunda, İsrail’in pozisyonunu sorgulayan tutumu nedeniyle iptal edildi.

Kasabadaki Noel kutlamasından 3 gün önce Ticaret Odası Başkanı'ndan bir e-posta alan Dorph'a, bu iş için "fazla açık sözlü olduğu" belirtilerek kendisine başka bir açıklama yapılmadan görevinden alındığı bildirildi.

GÖREVDEN ALMAYI 'TEMPLE ADAS İSRAİL' CEMAATİ İSTEDİ

Daha sonra Dorph’un kasabadaki "Temple Adas İsrail" adlı havrada, 30 Kasım’da katıldığı İsrail-Hamas krizi hakkındaki bir etkinlikte, İsrail hükümetinin pozisyonunu sorgulayan tutumu nedeniyle bazı cemaat üyelerince görevinden alınmasının istendiği ortaya çıktı.

Havra cemaati üyelerinin, Noel kutlamalarını organize eden kasabanın ticaret odasına e-postayla baskı yaparak Dorph’in yerine başka birinin bulunmasını istediği belirtildi.

Dorph’un, havradaki söz konusu toplantıda, "İsrail'deki Netanyahu hükümetinin politikalarını sorguladığı, işgal altındaki Filistin’in Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri gündeme getirdiği ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları yürek burkucu bularak barış istediği" şeklinde görüşler ortaya koyduğu aktarıldı.

DORP: EĞER DEMOKRASİMİZ OLACAKSA BU KONUŞMALARI CEZALANDIRILMADAN YAPABİLMELİYİZ

Dorph, söz konusu toplantı için NYT'ye, "Hiç kimseye küfür etmedim, kimseyi tehdit etmedim. Eğer bir demokrasiye sahip olacaksak, öfkeli tartışmalar olsa bile, bu konuşmaları cezalandırılmadan yapabilmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Noel Baba" rolünü kaybetmekten ötürü kimseye kırgın olmadığını belirten Dorph, bu olayı "cesaret kırıcı" bulsa da inandığı duruşu dile getirmekten gurur duyduğunu ve görüşlerini herkesle paylaşmaya devam edeceğini kaydetti.