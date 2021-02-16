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Dünya ABD'de kasırga felaketi! Ölüler var
Dünya

ABD'de kasırga felaketi! Ölüler var

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşanan kasırgada 3 kişi öldü, 10’dan fazla kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:12:00 -
ABD'de kasırga felaketi! Ölüler var

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Brunswick County kıyı şehrinde, dün gece geç saatlerde etkili olan kasırganın bölgede ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Kasırga nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve en az 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yetkililer, bölgede birçok evin yıkıldığını, sular altında kalan çok sayıda evde insanların mahsur kaldığını ve elektrik kesintileri olduğunu açıkladı.

Brunswick County Afet ve Acil Durum Yönetimine bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceği belirtildi.

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