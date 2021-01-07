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Dünya ABD'de karışıklık! Joe Biden'den Trump'a son dakika çağrısı
Dünya

ABD'de karışıklık! Joe Biden'den Trump'a son dakika çağrısı

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden Donald Trump'a çağrıda bulunarak, "Ulusal televizyona çık ve şimdi yeminini tut ve anayasayı savun ve bu ablukanın bitmesini talep et." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 00:12:00 - 2021-01-07 00:36:57
ABD'de karışıklık! Joe Biden'den Trump'a son dakika çağrısı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı.

Biden, başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun, Trump destekçilerinin baskını yüzünden kesintiye uğraması üzerine başkent Washington'da başlayan olayların ardından açıklamalarda bulundu.

Joe Biden'dan Trump'a çağrı

ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "görülmemiş saldırılara" son verilmesi çağrısında bulunan Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasa'yı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

'Bu bir kalkışmadır'

"Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında" diyen Biden konuşmasının devamında 'Bu bir kalkışmadır' ifadesini kullandı.

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