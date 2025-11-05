ABD'de kargo uçağı düştü

ABD havacılık sektörü, Kentucky eyaletinden gelen kaza haberiyle sarsılmaya devam ediyor. Louisville Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan kargo taşımacılığı yapan UPS firmasına ait bir uçağın düşmesiyle ilgili Kentucky Valisi Andy Beshear'dan trajik bir açıklama geldi.

VALİ BESHEAR: EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Vali Beshear, yaptığı ilk açıklamada, uçak kazasında en az üç kişinin hayatını kaybettiğine inandığını söyledi. Beshear, kazada ayrıca 11 kişinin yaralandığını ve yaralılardan bazılarının durumunun "çok ciddi" olduğunu belirtti.

Beshear, can kaybı sayısının artabileceği endişesini şu sözlerle ifade etti:

"Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum."

MÜRETTEBATIN DURUMU BELİRSİZ

Uçakta 3 kişinin bulunduğu bildirilirken, mürettebatın akıbeti hala netleşmedi. Vali Beshear, mürettebatın durumu hakkında net bir bilgileri olmadığını vurgulayarak, "Videoyu izleyince, hepimizin onlar için çok ama çok endişelendiğini düşünüyorum" dedi.

KAZA VE SORUŞTURMA

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın yerel saatle 17.15 sularında meydana geldiğini doğrulamıştı. Kaza nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatılırken, olay yerinden gökyüzüne yayılan büyük siyah dumanlar dikkat çekmişti. Yangını söndürme ve kazanın nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor.

Kazadan kısa süre önce, United Havayolları'na ait bir yolcu uçağında bomba ihbarı yapılmış, Washington'daki Ronald Reagan havaalanında uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu.