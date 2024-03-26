ABD’de kargo gemisi köprüye çarptı! Araçlar suya gömüldü!

ABD'den gelen görüntüler kan dondurdu.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, şehirdeki Francis Scott Key Köprüsü'nde yaşanan olaydan haberdar olduğunu ve yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Resmi açıklama geldi: Çok sayıda araç nehre düştü

Olay yerinde bulunan Baltimore Şehri İtfaiye Teşkilatı, yedi kişinin ve çok sayıda aracın nehre düştüğünü söyledi.

Scott 'Key Bridge'deki olaydan haberim var ve olaya doğru ilerliyorum... Acil durum personeli olay yerinde ve çalışmalar sürüyor' dedi.

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Maryland Ulaşım Otoritesi, Francis Scott Key Köprüsü'nde bir "olay" yaşandığını doğruladı ve trafiğin yeniden yönlendirildiğini söyledi. Sahil Güvenliği de çarpışmayı doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Associated Press'in haberine göre Baltimore Polisi, "köprünün kısmen çöktüğü" ve işçilerin muhtemelen suda olduğu konusunda bilgilendirildiğini söyledi.