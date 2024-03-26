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Dünya ABD’de kargo gemisi köprüye çarptı! Araçlar suya gömüldü!
Dünya

ABD’de kargo gemisi köprüye çarptı! Araçlar suya gömüldü!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 12:40:51 - 2024-03-26 12:40:51
ABD’de kargo gemisi köprüye çarptı! Araçlar suya gömüldü!

ABD'nin Baltimore kentindeki köprü, bir kargo gemisinin çarpması sonucu çöktü. Kazaya dair görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde çok sayıda aracın nehire düştüğü görüldü.

ABD'den gelen görüntüler kan dondurdu.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, şehirdeki Francis Scott Key Köprüsü'nde yaşanan olaydan haberdar olduğunu ve yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Resmi açıklama geldi: Çok sayıda araç nehre düştü

Olay yerinde bulunan Baltimore Şehri İtfaiye Teşkilatı, yedi kişinin ve çok sayıda aracın nehre düştüğünü söyledi.

Scott 'Key Bridge'deki olaydan haberim var ve olaya doğru ilerliyorum... Acil durum personeli olay yerinde ve çalışmalar sürüyor' dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maryland Ulaşım Otoritesi, Francis Scott Key Köprüsü'nde bir "olay" yaşandığını doğruladı ve trafiğin yeniden yönlendirildiğini söyledi. Sahil Güvenliği de çarpışmayı doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Associated Press'in haberine göre Baltimore Polisi, "köprünün kısmen çöktüğü" ve işçilerin muhtemelen suda olduğu konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

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