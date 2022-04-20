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Dünya ABD'de kar fırtınası! 300 bin kişi elektriksiz kaldı
Dünya

ABD'de kar fırtınası! 300 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde bu hafta etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 300 bin abonenin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 19:34:00 -
ABD'de kar fırtınası! 300 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde bu hafta etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 300 bin abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

New York eyaletinin kuzey kesimlerinden, Pennsylvania ve Virgina'nın iç kesimlerine son iki gündür yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. New York eyaletinin Binghamton şehrinde aralıklarla yağan kar 37 santimetreye ulaşırken, Ulusal Meteoroloji Servisi hızı saatte 64 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle vatandaşları ikaz etti.

Pennsylvania'da 20, Batı Virginia ve Maryland'ın bazı bölgelerinde 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle yollarda kazaların ve trafik yoğunluğunun olduğu ifade edildi.

Kar ve fırtına nedeniyle 200 bini New York eyaletinde olmak üzere 300 bine yakın abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Boston ve New York kenti gibi sahil şeridindeki bölgelerde ise aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarın yer yer sel tehlikesine neden olduğu belirtildi.

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