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Dünya ABD'de kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Los Angeles'ta silah sesleri yükseldi. Beverly Crest Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi vuruldu ve 3 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz pazar günü Monterey Park şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Olayların nedeni ve sorumluları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 20:51:00 -
ABD'de kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde silah sesleri yükseldi. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Beverly Crest Mahallesi'nden silahlı saldırı ihbarı alındığı belirtildi. Polis, 7 kişinin vurulduğu olayda araç içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yol kenarında oturan 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Monterey Park'da 11 kişi ölmüştü

ABD'nin California eyaletine bağlı Monterey Park şehrinde geçtiğimiz pazar günü Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti. Güvenlik güçlerinin, Monterey Park'ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirmesinin ardından araçtan bir el silah sesi duyulmuş, Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, 72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran'ın silahıyla kendini vurduğunu açıklamıştı. Monterey Park’ta meydana gelen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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