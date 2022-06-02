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Dünya ABD'de kanlı saldırı
Dünya

ABD'de kanlı saldırı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde Tulsa şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 03:47:00 -
ABD'de kanlı saldırı

Oklahoma Tulsa'da bir sağlık merkezine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralıların da olduğu öğrenildi.

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