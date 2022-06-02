ABD'de kanlı saldırı
ABD'nin Oklahoma eyaletinde Tulsa şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Oklahoma Tulsa'da bir sağlık merkezine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralıların da olduğu öğrenildi.
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde Tulsa şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Oklahoma Tulsa'da bir sağlık merkezine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralıların da olduğu öğrenildi.
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