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Dünya ABD'de kan donduran olay! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de kan donduran olay! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 07:38:00 -
ABD'de kan donduran olay! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, noel kutlaması için yapılan geçit töreninde bir araç kalabalığın üzerine sürdü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Waukesha kentinde kırmızı bir SUV araç Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla daldı.

Waukesha Belediyesi tarafından düzenlenen geçit töreninin canlı yayınını da içeren sosyal medyada yayınlanan videolar, kırmızı bir SUV'nin bariyerleri kırdığını ve geçit töreninin gerçekleştiği yola hızla girdiğini gösteriyor.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenler olduğunu belirtti.

Olayda kaç kişinin öldüğü bilgisi henüz paylaşılmadı.

Olayda 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığını söyleyen Thompson, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin göz altına alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Olayı ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken olayda bir kişinin öldüğü 20'den fazla yaralı olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri halka evden çıkmayın uyarısı yaptı.

Olayın ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.

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