  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ABD'de ithalat fiyatları 8 yılın en yüksek artışını kaydetti

Ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 1,4 artarak Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artışı gösterdi - İhracat fiyat endeksi de bu dönemde aylık yüzde 1,4 yükselerek Mart 2011'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti - İthalat ve ihracat fiyat endekslerinin, haziranda sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 0,8 artması bekleniyordu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:21:00 -
ABD'de ithalat fiyatları 8 yılın en yüksek artışını kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri haziranda aylık yüzde 1,4'er artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Mart 2012'den bu yana kaydedilen en büyük aylık yükselişi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 1 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise yüzde 0,8'lik artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 azaldı.

Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 21,9'luk artış etkili oldu.


- İhracat fiyat endeksindeki artış beklentiyi aştı


ABD'de ihracat fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 1,4 arttı.

Mart 2011'den bu yana en büyük yükselişini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,8 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise yüzde 0,4 oranında artmışı.

İhracat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azaldı.

Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki artışta, tarım dışı ürünler ile tarımsal ürünlerin yüksek ihracat fiyatları belirleyici oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı