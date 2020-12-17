ABD'de işsizlik maaşı başvurularında rekor artış

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada beklenmedik şekilde artış göstererek son 3 ayın zirvesine ulaştı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 885 bin seviyesine yükseldi.

Eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan verinin, 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 853 binden 862 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 34 bin 250 kişi artarak 812 bin 500'e yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 5 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 273 bin azalışla 5 milyon 508 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.