ABD’de işsizler ordusu
ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı günden güne artıyor. Sadece geçen hafta işsizlik maaşı almak için müracaat edenlerin sayısı 4.4 milyon oldu. Böylece pandemi nedeniyle ekonomik faaliyetlerin durduğu ülkede son beş haftada işsizlik maaşına toplam başvuru sayısı 26.5 milyona ulaştı.
Bu, istihdam piyasasında Büyük Buhran’dan bu yana görülen en sert düşüş olarak yorumlanıyor. Salgının etkileri görülmeye başlanmadan önce başvurular 50 yılın en düşük seviyeleri olan 200 binlerde seyrediyordu. Avrupa ülkelerinden de benzer haberlerin gelmesi bekleniyor.
Uzmanlar, COVİD-19’un en büyük yıkıcı etkisinin ülkelerin sağlık politikalarından sonra istihdam alanında yaşanacağını öngörüyor.