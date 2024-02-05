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Ekonomi ABD'de ISM hizmet endeksi ocakta beklentileri aştı
Ekonomi

ABD'de ISM hizmet endeksi ocakta beklentileri aştı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 19:34:00 -
ABD'de ISM hizmet endeksi ocakta beklentileri aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aylık bazda 2,9 puan artışla 53,4'e çıkarak piyasa beklentileri aştı.

ISM, ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi ocakta önceki aya kıyasla 2,9 puan artarak 53,4'e yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 52 değerini alacağı yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks, geçen yıl aralıkta 50,5 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 55,8 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,2 puan artarak 55'e çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 6,7 puan artarak 50,5'e yükseldi.

Bu dönemde hizmet sektörünün 10 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 7 sektörde düşüş kaydedildi. Bilgi, perakende ticaret, gayrimenkul, madencilik, sanat, eğlence ve dinlenme, toptan ticaret ile finans ve sigorta düşüş yaşanan sektörler olarak sıralandı.
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Hizmet sektörü PMI verisi aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi ocakta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 52,5 oldu.

Öncü veri 52,9 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, geçen yıl aralıkta 51,4 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ocakta bir önceki aya kıyasla 1,1 artışla 52 olarak kaydedildi.

Öncü veri 52,3 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI geçen yıl aralıkta 50,9 olmuştu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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