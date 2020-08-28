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Aktüel ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:11:13 -
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa Kovid-19'a yakalandı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Nevada eyaletinde bir kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte oldu.

ABD basınında yer alan habere göre, Hong Kong, Hollanda ve Belçika'nın ardından ABD'de de ilk kez bir kişide, ikinci defa koronavirüs tespit edildi.

Nevada'da oturan 25 yaşında bir erkek, nisanda koronavirüse yakalanıp iyileştikten 48 gün sonra tekrar enfekte oldu.

Koronavirüse ilk yakalandığı zaman hafif belirtiler gösteren hasta, ikinci kez enfekte olduğunda hastalığı daha ağır atlattı. Haberde, bu durumun dünyada bilinen ilk örnek olduğuna işaret edildi.

Nevada Üniversitesinden uzmanlar, iki kez enfekte olan kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu belirtti.

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