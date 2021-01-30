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Dünya ABD'de ilginç ölüm! Kongre baskını finansörü 'intihar etti'
Dünya

ABD'de ilginç ölüm! Kongre baskını finansörü 'intihar etti'

ABD'de kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar bitcoin bağışlayan Fransız blog yazarı Laurent Bachelier intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 19:51:00 -
ABD'de ilginç ölüm! Kongre baskını finansörü 'intihar etti'

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak kanlı kongre baskınında isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışı yapan gizemli Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'ın Paris'te lüks bir otel odasında intihar ettiği belirtildi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki iddialara destek vererek seçim sonucunun değiştirilmesi talebiyle 6 Ocak'ta Washington'da toplanan kalabalığın Kongre binasını işgal etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışı yapan Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'in (35) Fransa'nın başkenti Paris'teki bir otelin odasında aşırı doz uyuşturucu aldıktan sonra intihar ettiği ifade edildi.

İngiliz medyasının haberine göre, ABD'deki kongre baskını sırasında isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışlayan Bachelier'in Paris'teki lüks bir otelde rezervasyon yaptırdığı bildirildi. Haberde, Bachelier'in resepsiyondan odasına alkol siparişi verdiği ve ardından yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar ettiği söylenildi. Bachelier'in 8 yıldır kronik sinir hastası olduğu ifade edildi.

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