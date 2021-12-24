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Dünya ABD'de ilginç olay! Salatasından kurbağa çıktı
Dünya

ABD'de ilginç olay! Salatasından kurbağa çıktı

ABD'de yaşayan genç bir adam, marketten aldığı salatanın içinde bulduğu küçük kurbağayı sahiplendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 17:18:00 -
ABD'de ilginç olay! Salatasından kurbağa çıktı

ABD'nin Oklahoma bölgesinde yaşayan yazar ve aktör Simon Curtis, sosyal medya hesabında 'Tony' adını verdiği küçük kurbağayla tanışmasını ve birlikte geçirdikleri süreyi anlattı.

İlk tweetinde kurbağayla karşılaşmasından bahseden Curtis, kurbağanın yeniden dışarı çıkması için havanın çok soğuk olduğunu ve davetsiz misafirin birkaç gündür marulla birlikte bir kabın içinde buzdolabında yaşadığını belirtti.

Kurbağaya karşı muazzam bir sevgi geliştirdiğini belirten Curtis, kararın hava durumuna göre verileceğini de sözlerine ekledi.

Oklahoma Yaban Hayatı Departmanından kıdemli biyologla görüşen Kurtis, asıl isteğinin onun kış uykusu için yuva yapmasına uygun ortamı sağlayacağı hava koşullarını yakalamak olduğunu ifade etti.

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