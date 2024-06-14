ABD’de ilginç deney! Kolunda tam 15 bin sivrisinek ısırığı var

ABD'de sivrisinekler üzerine araştırma yapan Biyolog Perran Ross, paylaştığı bir videoyla gündem oldu.

Ross, çalışmaları kapsamında kendi kanını sivrisineklere verdiğine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Videoda Perran Ross sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veriyor.

Sivrisineklerin kendisini ısırmasına izin veriyor

Videoda sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veren Sivrisinek Adam lakablı Ross'un şu ana kadarki en yüksek rekoru ise 15 bin sinek ısırığı.

Ross, bu süreci "Çoğu insan, birinin neden sivrisineklerle dolu bir kafese kolunu sokmaya gönüllü olduğunu merak ediyor. Ama onlar çok güzel yaratıklar. Ben Dr. Ross, Melbourne'liyim ve araştırma yapmak için sivrisineklerin beni sokmasına izin veriyorum." şeklinde tanımlıyor.

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Isırıkların fotoğrafını paylaştı

Öte yandan Ross için bu davranışı işinin bir parçası olarak gören ve bundan büyük gurur duyan biyolog Perran Ross, sivrisineklerin farklı izler bıraktığını göstermek için 3 Nisan'da sivrisinek ısırıklarının fotoğrafını paylaştı.

Ross, paylaşımında, "Sivrisinek ısırıklarına verilen tepkiler insanlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir, aynı zamanda sivrisinek türleri arasında da farklılık gösterebilir. Bunlar iki farklı sivrisinek türünden 500 sivrisineği besledikten hemen sonraki kollarım. Evet, soldaki çok daha kaşındırıyor!" dedi.