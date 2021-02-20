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Dünya ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı için yaşlı kılığına girdi!
Dünya

ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı için yaşlı kılığına girdi!

ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs aşısı olmak isteyen iki kadın yaşlı kılığına girdi. Kadınlar ikinci doz aşıyı almak isterken yakayı ele verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 20:57:00 -

Florida eyaletindeki iki kadın, erken koronavirüs aşısı olmak için hastaneye yaşlı kılığında girdi. Sağlık ekipleri tarafından fark edilen iki kadına polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Erken aşı olmak için yaşlı kılığına girdiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde erken koronavirüs aşısı olmak isteyen Olga Monroy Ramirez (34) ve Martha Monroy (44) adlı iki kadın yaşlı kılığında hastaneye girdi.

Ramirez ve Monroy’un bone, eldiven ve sahte gözlük takarak kendilerine yaşlı süsü verdiği ifade edildi.

Hastane görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen kadınların ikinci doz aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu açıklandı.

Soruşturma başlatıldı

Orange County Şerif Ofisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederken, kadınların iki aşıyı alıp almadıkları araştırılıyor.

 

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