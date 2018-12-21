ABD Başkanı Trump ABD’nin sınır güvenliği konusunda Demokratları uyardı. Trump hükümeti kapatma tehdidinde bulundu. Peki ABD’de hükümet kapatma nedir ve hükümet kapatma ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump Senato'dan geçen geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı finansmanını içermediği için imzalamayacak. 24 saat içinde anlaşma sağlanamazsa hükümet kapanabilir. ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Sınır güvenliği oylaması hakkında konuşan Trump "Demokratlar bütçeye onay vermezse hükümet kapanacak" dedi.

Demokratlar harcamayı israf olarak kabul ediyor

Trump, yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için başlangıç olarak 5 milyar dolar ödenek istiyor. Duvar Trump'ın seçim vaatlerinden de biriydi. Demokratlar ise, bu harcamayı etkisiz bir israf olarak görüyor.

Obama döneminde de hükemet kapatılmıştı

Obama döneminde ocak ayında ABD Senatosu'nun öngörülen süre içerisinde yeni bütçe üzerinde uzlaşmaya varamamasının ardından federal hükümet de "resmen kapanmıştı"Ülkede hükümet en son 2013 yılında Barack Obama yönetimi döneminde 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı. ABD'deki düzenlemeye göre, Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa "hükümet kapanıyor" ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri duruyor. Bütçe görüşmeleri sırasında hükümetin, kapanmanın eşiğine gelmesi sıkça rastlanan bir durum. Bununla birlikte, bütçenin öngörülen tarihe kadar yetiştirilemeyip hükümetin kapanması ise oldukça ender durumlarda yaşanıyor.

Hükümet kapatılmasıyla birlikte ülkede tam bir keşmekeş hakim oluyor

1976 yılında Kongre'nin bütçe ve kamu harcamaları bütçesini geçirmekte kullandığı yasal çerçeve kabul edildiğinden bu yana hükümet resmen 18 kere "kapandı". Ordu mensupları ile hava trafik kontrolü, sağlık hizmetlerinin önemli bölümü, afet yardım çalışmaları, elektrik idaresi, cezaevleri, sosyal güvenlik ve diğer kamu yardımları alanında çalışanlar genellikle kapatma dönemlerinde çalışmaya devam ediyor. Fakat birçok diğer kamu faaliyeti sekteye uğruyor. 2013 yılındaki hükümet kapatma sırasında ulusal parkların kapanması, vize ve pasaport hizmetleri aksaması çok tepki almıştı.