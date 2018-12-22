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ABD'de hükümet kapandı
ABD’de federal hükümet Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda kısmen ve geçici olarak kapandı.
22 Aralık 2018 Cumartesi 08:11
Ayrıntılar geliyor...
Günün Özeti
Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 08:11
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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