ABD'de hukuksuz tutuklanmıştı Doktorasını tamamlayıp Türkiye'ye döndü
Aktüel

ABD’de hukuksuz tutuklanmıştı Doktorasını tamamlayıp Türkiye'ye döndü

ABD'de hukuksuz tutuklanmıştı Doktorasını tamamlayıp Türkiye'ye döndü

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'ndeki doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Öztürk'ün çocuk gelişimi alanındaki doktorasını tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ACLU'nun açıklamasında, "ICE'ın Dr. Öztürk'ü The Tufts Daily gazetesinde bir köşe yazısını ortak yazdığı için misilleme amacıyla yasa dışı olarak gözaltına almasından bir yıl sonra taraflar, federal mahkemede çözülmemiş hukuki meseleleri çözmek ve göçmenlik davasının düşürülmesi için ortak bir adım atmak üzere bir anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, "13 yıllık çalışmalarımın ardından doktoramı tamamlamaktan ve kendi planladığım zamanda ülkeme dönmekten dolayı gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

