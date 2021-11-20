ABD'de hırsızlar bakın ne çalmaya başladı

Amerika'da yemeklik yağ fiyatları o kadar çok yükseldi ki hırsızlar kullanılmış yağ depolarını soymaya başladı.

Fiyat raporlama ajansı Fastmarkets The Jacobsen’den alınan verilere göre, dizel yakıtı yapmak için geri dönüştürülen kullanılmış yemeklik yağının fiyatı son bir yılda yüzde 80 artış gösterdi ve kilosu 0.66 dolara ulaştı.

Wall Street Journal’a göre, kullanılmış yağın satışı o kadar kazançlı hale geldi ki, hırsızlar, bu yağların depolandığı bidonlardan kızartma yağını çalıp satmaya başladı.

New York’taki Buffalo Biodiesel’in başkanı Sumit Majumdar, hırsızların sadece bir restorandan 30 bin dolar değerinde kullanılmış yağ çaldığını söyledi.