ABD'de hayatını kaybeden Osmanlı diplomatı ve eşi için anıt mezar yaptırıldı

Washington ve New York'ta 1903-1908 döneminde Osmanlı diplomatı olarak görev yapmış Sıdkı Bey ve eşi Hranuş Hanım için New Jersey'de yapılan anıt mezar, çiftin torunları, yerel yetkililer ve New York Başkonsolosluk görevlilerinin katıldığı törenle açıldı - New York Başkonsolosu Reyhan Özgür: - "Bu anıt mezar, iki toplumun ve kültürün ortak geçmişinin bir simgesi olarak, gelecek nesillere bu bilgileri aktarabilecek güzel bir miras oldu" - Sıtkı Bey'in torunu Tom Smart: - "Mezar taşlarının olmaması, onların geldiği yer ve burada Osmanlı İmparatorluğu ve Sultan için yaptıklarını öğrenmemizin önünde bir bariyerdi. Bu bakımdan bu anıt mezar çok değerli"