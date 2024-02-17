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Aktüel ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu
Aktüel

ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-17 21:48:00 -
ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu

ABD'de, cinayet ve yaralama suçlamasıyla haksız yere 6 yıl hapis yatan Alexandre Ansari'ye 10 milyon dolar tazminat ödenecek.

ABD'nin Detroit eyaletinde mahkeme, cinayet ve yaralama suçlamasıyla haksız yere 6 yıl hapis yatan Alexandre Ansari'ye 10 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Davanın sonucuna ilişkin açıklamada bulunan avukat Wolf Mueller, bir polis memurunun cinayet ve yaralamayla ilgili kritik delilleri kararttığının ortaya çıkması üzerine mahkemenin 15 Şubat'ta müvekkili lehine karar aldığını belirtti.

Delillerin karartılmasını "korkunç" olarak niteleyen mahkeme, suçsuzluğu kanıtlanan Ansari'ye 6 yıl hapis yattıktan sonra 10 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkemenin, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen cinayet zanlısının, ailesine zarar vermesinden endişe duyan polisin delilleri kararttığının tespit edilmesinin ardından bu kararı aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ansari, 15 yaşındaki "Ileana Cuevas" isimli kızın ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda suçlu bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Detroit eyaletinde 2013'te müebbet hapse çarptırılan Ansari'nin 2019'da suçsuz olduğuna karar verilmişti.

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Yorumlar

Dost

Amerika bizden daha iyi bir hukuk devleti mi acaba ???
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