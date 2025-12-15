  • İSTANBUL
Dünya

ABD'de gizli hükümet raporu ortaya çıktı: Çin ile savaşa girersek kaybederiz

ABD’de sızdırılan gizli bir hükümet raporunda, Tayvan üzerinden Çin ile yaşanacak olası bir savaşta ABD’nin ağır kayıplar vereceği ve çatışmadan yenik çıkacağı değerlendirmesine yer verildi.

ABD’de hazırlanan gizli bir hükümet değerlendirmesinde, Washington ile Pekin arasında Tayvan merkezli olası bir savaş senaryosu masaya yatırıldı. “Overmatch Brief” adlı raporda, Çin’in böyle bir çatışmada üstünlüğü ele geçireceği, ABD’nin ise ciddi askeri ve stratejik kayıplar yaşayacağı belirtildi.

Raporda, Çin’in askeri kapasitesini hızla artırdığına ve özellikle düşük maliyetli ancak yüksek sayıda silah sistemi üretme kabiliyetine sahip olduğuna dikkat çekildi.

 

ABD’NİN PAHALI VE KARMAŞIK SİLAHLARA BAĞIMLI OLDUĞU VURGULANDI

Gizli raporda, ABD ordusunun yüksek maliyetli ve teknolojik olarak karmaşık silah sistemlerine aşırı bağımlı olduğu ifade edildi. Buna karşılık Çin’in, daha ucuz ancak sayıca üstün sistemler üretme kapasitesi sayesinde savaş alanında avantaj sağladığı belirtildi.

Bu durumun, uzun süreli ve yoğun bir çatışmada ABD’nin sürdürülebilirliğini zayıflattığı kaydedildi.

ÇİN’İN STRATEJİK YEDEK SİSTEMLERİ ENDİŞE YARATTI

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine göre, raporu inceleyen ve ismi açıklanmayan bir ABD’li ulusal güvenlik yetkilisi, değerlendirme karşısında büyük endişe yaşadı.

Yetkili, raporda Çin’in ABD’nin olası tüm stratejik hamlelerine karşı yedek ve alternatif askeri sistemler geliştirdiğinin ortaya konduğunu belirtti.

UÇAK GEMİLERİNE DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Raporda, ABD Savaş Bakanlığı’nın en gelişmiş uçak gemilerinden biri olan USS Gerald R. Ford için de çarpıcı bir tespit yapıldı. Değerlendirmede, söz konusu geminin Çin’in denizaltıları ve hipersonik füzeleri karşısında savunmasız kalabileceği ifade edildi.

 

“ABD, SİLAH ÜRETİMİNDE ÇİN İLE REKABET EDEMİYOR”

Savunma harcamalarının analiz edildiği bölümde ise ABD’nin silah üretim kapasitesine ilişkin eleştirel ifadeler yer aldı. Raporda, “ABD, son yıllarda silah üretiminde Çin ile rekabet edemiyor. Düşük üretim hızı ve yüksek maliyet, Pentagon’un karmaşık silahlarını seri şekilde üretmesini engelliyor” denildi.

Bu durumun, olası bir savaşta ABD’nin cephane ve platform yenileme hızını ciddi şekilde sınırlayacağı vurgulandı.

 

