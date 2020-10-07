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Aktüel ABD'de fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi öldü
Aktüel

ABD'de fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi öldü

Uçurumdan düşen kişinin cansız bedenini çıkarmak için kanyona inen ekipler, aynı yerde kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:47:49 -
ABD'de fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi öldü

ANKARA (AA) - ABD'nin Arizona eyaletinde fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

ABD basınındaki habere göre, 25 yaşındaki Orlando Serrano-Arzola, Colorado Nehri yakınında Glen Kanyonu Barajı kenarında fotoğraf çektiği sırada uçurumdan düştü.

Yetkililer, 30,5 metre yükseklikten düşen daha sonra da 45 metre kadar yuvarlanan Serrano-Arzola'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Serrano-Arzola'nın cansız bedenini çıkarmak için kanyona inen ekiplerin, aynı yerde kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları bulduğu ifade edildi.


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