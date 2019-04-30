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ABD'de flaş istifa! Trump'a sundu

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, istifa kararını açıklayan mektubu ABD Başkanı Donald Trump'a sundu.

30 Nisan 2019 Salı 01:50
ABD'de flaş istifa! Trump'a sundu

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump’a sundu.

Rosenstein, mektubunda istifa gerekçesini belirtmezken, Adalet Bakan Yardımcılarının genellikle 16 ay görevde kaldığını, kendisinin ise iki yılı aşkın bir süredir görev yaptığını belirtti.

"Size minnettarım"

Bakan Yardımcısı Rosenstein, mektubunda Trump’a hitaben, "Bana hizmet etme fırsatı verdiğiniz için, bireysel sohbetlerinizde gösterdiğiniz nezaket ve espri ile göreve başladığınızda ortaya koyduğunuz vatanseverlik, birlik, güvenlik, eğitim ve zenginlik hedeflerinden dolayı size minnettarım." ifadelerini kullandı.

Rosenstein, Rusya’nın, ABD’nin 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilediğine yönelik iddiaları soruşturmak üzere Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’i ataması ile Trump’ın hedefi haline gelmişti. Ancak Rosenstein’in zaman içinde Donald Trump ile iyi bir ilişki geliştirdiği belirtiliyordu.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 01:50
  1. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein

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