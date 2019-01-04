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ABD'de feci kaza! 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

ABD’denin Florida eyaletinde bulunan Disney World eğlence parkı yolunda meydana gelen zincirleme kazada 5’i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

04 Ocak 2019 Cuma 23:29
ABD'de feci kaza! 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Florida Eyaleti’nde bulunan dünyaca ünlü Disney World eğlence parkına giden yol üzerinde 2 tır, 1 otomobil ve 1 minibüs çarpıştı.

Feci kazada 5’i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

2 tırın çarpışması nedeniyle yola dökülen 190 litre yakıt kaza sonrası patlamalar yaşanmasına yol açtı. Orlando'nun 200 kilometre kuzeyindeki Alachua kentinde meydana gelen kazadan etkilenen 4 araçtan 3'ü tamamen yandı.

Ölen çocukların, Louisiana eyaletinden Orlando şehrinde bulunan Disney World’a minibüs ile seyahat ettikleri belirlendi

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 23:29
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