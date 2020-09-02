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Ekonomi ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentiyi aştı
Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentiyi aştı

Ülkede fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,4 artarak 466,1 milyar dolara yükseldi - Son 3 aydır toparlanma eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 6 artması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:29:46 -
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 6,4 artışla 466,1 milyar dolara çıkarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,4 artarak 466,1 milyar dolara ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu mart ve nisan aylarında düşüş kaydeden mayıs ayı itibarıyla toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 6 artması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 11,4 artışla 231,1 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 1,8 artarak 235 milyar dolara çıktı.

Haziran ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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