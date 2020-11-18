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Aktüel ABD'de eski Meksika Savunma Bakanı hakkındaki dava düşürülüyor
Aktüel

ABD'de eski Meksika Savunma Bakanı hakkındaki dava düşürülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:32:47 -
ABD'de eski Meksika Savunma Bakanı hakkındaki dava düşürülüyor

MEKSİKA (AA) - ABD Adalet Bakanlığının, eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos hakkında görülen uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklama davasını düşüreceği bildirildi.

Cienfuegos hakkında ABD'de devam eden davanın düşürüleceği bilgisi, Başsavcı William Barr tarafından paylaşıldı.

Barr, böylece Cienfuegos'un "Meksika yasaları çerçevesinde soruşturulabileceğini ve uygun görüldüğü takdirde suçlanabileceğini" bildirdi.

Brooklyn'deki federal bir mahkeme tarafından suçlanan Cienfuegos geçen ay Los Angeles'ta gözaltına alınmıştı.

Meksika'nın eski savunma bakanı, para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma için New York'a sevk edilmişti.

Savcılık, Cienfuegos hakkında hazırladığı iddianamede, eski bakanın 2012-2018'de görev yaptığı dönemde, "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklamasına yardımcı olduğunu ileri sürmüştü.

Meksika ordusu da Cienfuegos'un savunma bakanlığı yaptığı dönemde sıklıkla insan hakları ihlalleriyle suçlanıyordu.

Cienfuegos'un döneminin en kötü skandalı, 2014'te askerlerin Tlatlaya'da bir tahıl ambarında 22 zanlıyı öldürmesi olmuştu.

İnsan hakları soruşturması, zanlılardan en az 8'inin teslim olduktan sonra infaz edildiğini ortaya koymuştu.

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